Пять мифов об отоплении: как согревать дом экономно

В конечном итоге эти манипуляции могут обойтись вам дороже, чем вы предполагали

В настоящий момент может возникнуть соблазн следовать всем советам, касающимся экономии энергии и денег. Но, как и все остальное, не все советы являются эффективными сами по себе.

Очевидные шаги, такие как ношение дополнительного слоя одежды и понижение температуры на несколько градусов, сэкономят вам деньги. Но предлагаются и другие меры, которые не подходят многим владельцам частных домов или квартир, пишет express.

1. Держать все окна закрытыми

Закрытие окон может предотвратить сквозняки, но в долгосрочной перспективе это может привести к образованию конденсата, устранение которого может быть дорогостоящим. Эксперты рекомендуют как можно больше проветривать помещение, особенно если используется отопление.

Попробуйте открывать окно на 5-10 минут несколько раз в день в холодные месяцы, особенно во время приготовления пищи или после душа.

2. Красить радиаторы в темный цвет, чтобы сделать их более эффективными

Этот миф возник из-за неправильного представления о том, что радиаторы излучают большую часть своего тепла за счет излучения, и теории о том, что темные цвета лучше излучают тепло. Однако радиаторы работают за счет конвекции, и идея покрасить их в черный цвет является бессмысленной.

3. "Засыпка" чердака для утепления дома

Загромождение чердака коробками, ящиками и неиспользуемой мебелью не поможет утеплить дом. На самом деле, если из-за них проседает пол, они могут делать совершенно противоположное.

4. Двойное остекление — лучший способ сэкономить

Люди часто думают, что окна представляют собой серьезную проблему, потому что через них может дуть сквозняк, а холодные сквозняки очень ощущаемые. Это правда, что двойное остекление намного лучше сохраняет тепло, чем одинарное. Но больше всего тепла вы теряете через стены (около 35%), через крышу (около 25%). И только около 10% через окна.

Нет, двойное остекление — это не пустая трата денег, но часто лучше сначала убедиться, что вы хорошо утеплили чердак и стены.

5. Избегать использования посудомоечной машины

В некоторых случаях при правильном использовании посудомоечная машина может потреблять меньше энергии, чем мытье посуды вручную. Это, конечно, если она полностью загружена и правильно сложена, так что каждая поверхность посуды и кастрюли доступна для водяных струй.

Ранее "Телеграф" писал, как согреться зимой с помощью одежды. А также, как утеплить дом с помощью ковра.