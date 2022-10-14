Зима вже на носі: як зробити обігрівач своїми руками

Лайфхаки, які дозволять зігрітися в екстрених ситуаціях

Уряд України попередив мешканців нашої країни про те, що цього року варто чекати на найскладнішу зиму в історії, оскільки через постійні обстріли є ймовірність залишитися без тепла. На цьому фоні багато хто вже почав шукати бюджетні способи забезпечити тепло в приміщенні, при цьому нерідко звертаючи увагу на речі, які можна зробити своїми руками.

Як говориться в матеріалі Уніан, є кілька корисних лайфхаків, про те, як забезпечити тепло власними руками, не вдаючись до покупки дорогих речей.

Обігрівач своїми руками

Даний пристрій можна зробити самостійно при використанні свічки та пари бляшаних консервних банок. Для цього свічки поміщають у спеціальний піддон, а зверху розміщують складені один одного консервні банки. Приклад можна переглянути на відео нижче

Подібний обігрівач підійде для того, щоб зігрітися у маленькій кімнаті чи наметі. Більш просунуті пристрої цього типу робляться зі свічки у скляній колбі, яку розміщують між двома цеглами, а верхню частину створюють із кількох горщиків різного розміру. Втім, глиняні горщики зберігають тепло не так добре, як металеві банки.

Грілка з пляшок

Відомий багатьом трюк із пластиковою пляшкою знову стає актуальним. Для цього треба набрати в порожню пляшку дуже гарячу воду (але не окріп) і обмотати її рушником. Імпровізована грілка зберігатиме тепло кілька годин, однак вистачить її на те, щоб зігріти ноги чи руки або розігріти ліжко.

Спиртівка

Для цього знову-таки знадобиться залізна банка з металевою кришкою та спирт.

Накресліть горизонтальну лінію на позначці 2/3 висоти банку. Зробіть на смузі 3-5 невеликих отворів у банці ножем або шилом.

Залийте в банку спирт та закрийте кришку. Поставте банку на незаймисту поверхню і струсіть, щоб спирт через отвори трохи облив банку зовні. Підпаліть спирт зовні та зачекайте, поки він вигорить. Повторіть процедуру кілька разів, доки полум’я не стане "самостійним".

Такий обігрівач можна поставити біля себе та грітися, а також готувати на ньому їжу або кип’ятити чайник.

Однак відкритий вогонь може створити пожежну небезпеку, а щоб не ризикувати вкотре, пальник треба поставити в сталеву ємність.

Нагадаємо, в умовах важкої зими можна вдатися до допомоги туристичного спорядження, які спеціально створювалися для того, щоб допомогти вижити у складних умовах.