І зігрітися, і приготувати їжу: як вижити при відключенні газу

Пережити складні періоди через відсутність банальних благ цивілізації — через російські удари по інфраструктурі — не так уже й складно

Опалювальний сезон 2022-2023 обіцяє бути дуже непростим через регулярні атаки російських загарбників по критично важливих для України об’єктах. При цьому більшість наших співвітчизників уже знає, як впоратися з тотальним блекаутом і що потрібно робити, якщо немає водопостачання. Важливою частиною нашого життя є наявність газу в будинку чи квартирі – його використовують і для опалення, і для приготування їжі.

Тому "Телеграф", посилаючись на "Вікна", сьогодні зверне увагу на те, як можна підготуватися до ймовірних відключень постачання блакитного палива. Декілька простих порад можуть допомогти заощадити час і позбутися зайвої паніки.

Запаси сухої їжі (печива, галет тощо), а також консервів можуть позбавити потреби готувати якийсь час.

Якщо без гарячих страв ви не здатні прожити, придбайте спиртівку або газовий пальник. При цьому пам’ятайте, що для цих пристроїв потрібне паливо: знадобиться запас сухого спирту або балон з газом.

За бажання можна створити саморобний пальник. Для цього візьміть пару вогнетривких цеглин, покладіть на неї металеву пластину, під якою розташуєте кілька свічок. На жаль, процес нагрівання буде повільним, але за ніч вода може майже закипіти. При цьому важливо, щоб за свічками постійно спостерігали, щоб уникнути пожежі.

Якщо все дуже складно, згадуйте досвід предків — їжу можна готувати на багатті, на вулиці. Для того, щоб подібний сценарій був реальним, підготуйте для себе дерево чи вугілля, а також сірники чи запальничку. Незамінною річчю в цьому випадку стане металевий посуд.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти тепло у будинку, якщо ще не ввімкнули опалення. Порадами поділилася досвідчена туристка.