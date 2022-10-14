Зігрівальний напій на зиму, який можна пити і дітям, і дорослим: суперпростий рецепт (відео)

Спробуйте приготувати цю смачну вітамінну бомбу

На зиму варто запастися не тільки всілякими компотами або закрити ягідну настоянку. Як чудовий зимовий напій, який зігріє в мороз, підійде фруктово-пряний мікс. Це гарна альтернатива компоту, яка просто і швидко готується. У ньому немає ні краплі алкоголю, тож на відміну від глінтвейну такий зігрівальний напій можуть пити навіть діти.

Рецептом незвичайного напою на зиму поділився кулінарний Ютуб-блог "Смачна хата". Він легко консервується та добре зберігається. Взимку напій потрібно буде розігріти, розбавити теплою водою, додати лимон – і готово до вживання.

Інгредієнти (на 1 банку об’ємом 0,8 л.):

Яблука тверді – приблизно 400 г

Цукор – 40 г

Гвоздика – 2 шт.

Кориця – 1/3 ч. л.

Вода – у повну банку

Спосіб приготування:

Яблука помити, видалити з плодів серцевину. Розкласти фрукти у банки. Додати цукор, гвоздику, корицю, потім залити водою. Закрутити кришки. Стерилізувати 25 хвилин із моменту закипання.

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