Зігрівальний напій на зиму, який можна пити і дітям, і дорослим: суперпростий рецепт (відео)
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Спробуйте приготувати цю смачну вітамінну бомбу
На зиму варто запастися не тільки всілякими компотами або закрити ягідну настоянку. Як чудовий зимовий напій, який зігріє в мороз, підійде фруктово-пряний мікс. Це гарна альтернатива компоту, яка просто і швидко готується. У ньому немає ні краплі алкоголю, тож на відміну від глінтвейну такий зігрівальний напій можуть пити навіть діти.
Рецептом незвичайного напою на зиму поділився кулінарний Ютуб-блог "Смачна хата". Він легко консервується та добре зберігається. Взимку напій потрібно буде розігріти, розбавити теплою водою, додати лимон – і готово до вживання.
Інгредієнти (на 1 банку об’ємом 0,8 л.):
- Яблука тверді – приблизно 400 г
- Цукор – 40 г
- Гвоздика – 2 шт.
- Кориця – 1/3 ч. л.
- Вода – у повну банку
Спосіб приготування:
- Яблука помити, видалити з плодів серцевину.
- Розкласти фрукти у банки. Додати цукор, гвоздику, корицю, потім залити водою. Закрутити кришки.
- Стерилізувати 25 хвилин із моменту закипання.
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