Как выжить в квартире без света и газа: советы от бывалого украинского путешественника (видео)

Даже в отсутствие самых необходимых вещей не стоит впадать в отчаяние и кричать "все пропало" или "замерзаю"

Массированные удары русских террористов по энергетической инфраструктуре нашей страны показали, что предупреждения властей о возможности "зимы без тепла и света" – не такая уж и удаленная фантазия, и совсем не очередная порция страшилок, запускаемых с целью вынудить украинцев раскупить запасы залежалых продуктов и товары первой необходимости.

Вероятно, после 10 октября, когда был первый массированный ракетный удар по объектам снабжения населенных пунктов газом и электроэнергией, у многих наших сограждан появилась мысль о том, а что же можно предпринять на тот случай, если придется зимовать в квартире с холодными батареями и неработающими электорообогревателями.

Оказывается, выход есть. О своем видении ситуации "Суспільному" рассказал бывалый путешественник из Тернополя Роман Задорожный.

Один из его лайфхаков на тот случай, если выключат свет или отопление, не претендует на оригинальность, но весьма практичен — можно разложить палатку в комнате.

"Трудно сказать, будет ли вам теплее на 10 или 20 градусов, но однозначно согреть собой, своим дыханием, своей семьей одну небольшую палатку просто дыша ночью – гораздо легче, чем, например, согреть комнату в квартире", — считает Роман.

Палатка в квартире

Для дополнительного утепления внутрь палатки можно поместить спальник, говорит мужчина. Если в палатке ночует семья – спальники можно соединить, так тоже будет легче согреться.

"Бренды разные, которые производят и в Америке, и в Европе, и в Азии. Они преимущественно имеют одинаковые замки, номер 8, если не ошибаюсь. Они типичны для всех спальников, даже если длина замка может отличаться, они позволяют себя соединить между собой. То есть, их можно два соединить, три. Они будут немного перевернуты, будут ли немного неправильно лежать, но в то же время есть возможность сделать такой большой общий спальник", — делится опытом путешественник.

Применяем спальник

Также Роман Задорожный рассказал, как разогревать еду на горелке – такой способ он считает более предпочтительным, чем разогрев на сухом спирте.

Их преимущество над сухим спиртом, по мнению Задорожного – в более высокой эффективности – разогревать можно большее количество еды, или же вскипятить намного больше воды.

"На такую ​​горелку можно поставить даже пятилитровую кастрюлю и использовать для приготовления пищи или кипятка", — считает путешественник.

Практичная горелка

Также пригодятся "сухие" борщи, каши или супы, которые продаются в прочных пакетах – их просто нужно залить кипятком и перемешать.

"Пакетом очень просто и легко пользоваться, прямо в нем можно запарить этот борщ. У большинства из них есть поглотитель кислорода, его нужно убрать. И кипятком максимально осторожно залить необходимое количество", — считает путешественник.

Завариваем суп прямо в пакете

Еще одна вещь, которую Роман советует обязательно иметь в доме – это свисток. На тот случай, что если во время обстрела дом рухнет, человек сможет сообщить спасателям, где он находится.

"Богатство", с помощью которого можно пережить холода

"Относительно подачи сигналов, самое простое – это наличие свистка. Вы устанете кричать, если что-нибудь случится, у вас может не быть голоса, но, если вы дышите и можете двигаться, можно подать сигнал свистком. Его лучше слышать, чем крик или любые другие звуки. И на свисток лучше среагируют", — считает Роман Задорожный.

Рассказ Романа Задорожного

Такие вот нехитрые советы от путешественника.

Напомним, что подобные рекомендации давали и другие любители активного отдыха. Так, директор альпинистского клуба "Одесса" Мстислав Горбенко также высказывался в пользу ограниченного пространства в квартире, которое легче согреть. Другие путешественники рассказывали о пользе спальников в холодной квартире. Поэтому у городского жителя всегда будет выбор – главное, не затягивать решение проблемы до холодов.