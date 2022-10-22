Сохранить здоровье зимой: какие правила нужно соблюдать

Даже при условии бесперебойной подачи отопления нужно быть внимательными к своему здоровью

До зимы осталось чуть более месяца, а украинцы уже готовятся к сложному прохождению отопительного сезона. И хотя зимний сезон обещает быть не самым морозным и снежным из-за состояния энергосистемы люди могут столкнуться с проблемами с отоплением.

Британская Национальная служба здравоохранения выпустила рекомендации о том, как преодолеть зимний сезон в комфорте и добром здравии. Кроме советов по вакцинации — вопроса, который каждый человек решает индивидуально со своим врачом, в рекомендациях есть несколько важных практических советов.

Отмечается, что перемерзание наиболее сильно влияет на людей старше 65, детей до 5 лет, людей с проблемами со здоровьем, беременных. Для таких категорий британцы рекомендуют иметь дома температуру в 18 градусов по Цельсию. Для остальных — такая температура нужна только ночью.

Если человек здоров и активен, температура ниже 18 градусов безопасна. Напомним, из-за вторжения россии в Украину в стране снизили минимум температуры в квартирах до 16 градусов. Сделать квартиру теплее может помочь не только отопление, но и практические действия — устранение сквозняков и утепление.

Британцы рекомендуют использовать грелку или электрическое одеяло, чтобы согреться в постели, но не делать это одновременно. Сохранить тепло и здоровье в теле также помогут регулярное употребление горячих напитков и питание. Есть горячее нужно как минимум раз в день.

В холода призывают быть внимательными к ближним — проверять пожилых соседей и родственников, убедиться, что у них достаточно еды и лекарств, чтобы не выходить на улицу в холода. В зимний сезон также актуально усилить меры противомикробной безопасности — мыть руки с мылом, чихать в салфетку, соблюдать дистанцию.

Ранее "Телеграф" публиковал советы экспертов как выжить в городе при условии проблем с электроэнергией и отоплением. Также важно не замерзнуть на улице, чтобы не пришлось отогреваться дома.