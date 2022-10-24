Енерготероризм росії – в Укренерго розповіли, чи є у окупантів шанси залишити Україну без електроенергії

В Укренерго обіцяють — світло буде, залишити країну без нього окупантам не вдасться

Ракетний удар окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури України в суботу, 22 жовтня, завдав енергосистемі серйозних пошкоджень, ще сильніших, ніж раніше.

Але незважаючи на це, побоювання українців залишитися без світла наступної зими безпідставні. Так вважає голова Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв’ю РБК-Україна.

"Телеграф" публікує найважливіше із цього інтерв’ю глави "Укренерго".

Ворогу допомагають російські енергетики

Як наголошує Володимир Кудрицький, росіянам вдалося пошкодити за час обстрілів десятки об’єктів інфраструктури — це високовольтні підстанції "Укренерго" та електростанції. Вибір цілей говорить про те, що військовим допомагали професійні енергетики, швидше за все, з російського системного оператора – "Россети".

"Після перемоги ми вимагатимемо, щоб на лаві підсудних сиділи не лише військові, а й енергетики. Не тільки люди, які натискали кнопки, а й обирали цілі. Їхні дії призвели до загибелі невинних людей, включаючи наших співробітників (загинули 5 співробітників компанії, у тому числі 3 під час останніх масованих атак – ред.)", — наголошує Кудрицький.

Енергоапокаліпсису не буде

Хоча масштаб руйнувань і великий, голова "Укренерго" впевнений, що до апокаліптичного сценарію ще дуже далеко. Більше того, питання наскільки воно в принципі є реальним.

"Все підлягає ремонту та відновленню, питання лише в термінах. Є об’єкти, які можна відновити за кілька днів, є ті, що відновлюються за тижні, а є – за місяці. Зрозуміло, що я не вказуватиму, де найбільш постраждалі об’єкти, щоб не підказувати ворогові ", — робить висновок Кудрицький.

При цьому глава "Укренерго" визнає, що у системі дефіцит потужності, який у крайньому випадку можна буде компенсувати за рахунок імпорту електроенергії з Європи. Втім, поки що потреби в цьому немає.

Споживачі допомагають заощаджувати 5-10% електроенергії

Замість імпорту стабілізувати ситуацію з електропостачанням допомагають планові відключення. При цьому добровільне обмеження споживачів дозволяє зменшити енергоспоживання на 5-10%, що є значним показником.

Проте загалом у зв’язку з похолоданням досить сильно збільшилося споживання електроенергії, тому диспетчерський центр "Укренерго" повинен запроваджувати графіки обмеження подачі електроенергії.

"Якщо "Укренерго" каже, що в такій галузі необхідно зменшити споживання на 30 МВт або 40 МВт, завдання обленерго – якнайшвидше виконати цю команду. І щоб зробити це швидко, іноді просто вибирають енерговузли з найбільшим споживанням, в яких можна швидше відключити необхідний обсяг навантаження та збалансувати енергосистему. Так простіше і швидше. Тому буває, що за графіків аварійних відключень не зовсім рівномірно розподіляється відключення споживачів", — пояснює графіки відключення від електроенергії та їх часте недотримання Володимир Кудрицький.

Як підкреслив глава "Укренерго", за результатами аналізу відключень можливо вдасться зробити ці графіки м’якшими для споживача та справедливо розподілити навантаження.

Також за словами Володимира Кудрицького, вдасться знизити електроспоживання за рахунок опалювального сезону, що почався, при якому люди будуть менше користуватися електрообігрівачами.