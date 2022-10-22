росія завдала масованого ракетного удару по Україні: що відомо про прильоти (відео)

У багатьох містах активні сили ППО

Росія вранці у суботу, 22 жовтня, на 241-й день повномасштабної війни, атакувала Україну ракетами. Повідомляється про приліт на Одещині, хмельницькій, Рівненській, Волинській областях. Також відзначено роботу сил ППО по всій країні.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо зараз. У багатьох регіонах спостерігаються перебої з електропостачанням, адже окупанти б'ють об'єктами критичної інфраструктури. Також повідомляється про проблеми з Інтернетом.

UPD. Муніципальна влада почала підтверджувати дані про прильоти. Так, мер Луцька Ігор Поліщук наголосив, що росіяни атакували один із енергетичних об'єктів. Частина міста зараз без електрики, мешканцям пропонують запастись водою.

Також приліт на Рівненщині підтвердив керівник ОВА Віталій Коваль.

Крім цього, відомо про роботу засобів ППО у Львівській області. При цьому мешканці Львова та інших регіонів вже відчули на собі наслідки атаки по інших регіонах — є перебої зі світлом, а також роботи мережевих провайдерів.

У Хмельницькій області пролунали вибухи – інформацію підтверджує голова ОВА Сергій Гамалій. У частині обласного центру регіону зникла електроенергія.

Над містом здіймається дим. Наслідки прильоту поки що оцінити важко — тривога триває.

В Одесі повідомляють про влучення по об’єкту енергетичної інфраструктури. Інформацію також підтверджує журналіст Андрій Цаплієнко. Над місцем влучення піднімається стовп густого диму.

Також над Одесою повідомляється про збитки ракети українськими силами ППО. Видовище вдалося зняти на відео.

Про вибухи також повідомляють із Рівненської області — у частині міста пропало світло. Аналогічна ситуація у Луцьку. З вікон мешканці бачать стовп диму.

У Чернігівській області зафіксували проліт ракети у Київському напрямку та працювали системи ППО. На Київщині українські сили ППО також продовжують роботу — голова ОВА Олексій Кулеба попереджає про збереження небезпеки. Роботу протиповітряної оборони чують і у Дніпрі. Вибух невідомого походження також чули у Львові.

Тим часом на Чернівецькій області збили ракету над Дністровський районом. Вона впала в озеро, не пошкодивши об'єкти або будинки. Про це повідомив голова ОВА Руслан Запаранюк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку військового експерта, найближчим часом метою путінської армії буде навіть не столиця України, а саме західні регіони країни. Окупанти можуть цілитися в об’єкти інфраструктури.