Війна — день 241: ЗСУ методично знищують окупантів, а росіяни готують масштабний теракт

Оперативно про головне 22 жовтня

Повномасштабне військове вторгнення росії в Україну триває вже 241 день. За даними аналітиків, ЗСУ вже практично завершили звільнення Харківщини і завдають тяжких втрат росіянам на правому березі Дніпра в Херсонській області, при цьому експерти висловлюють думку, що в листопаді Україна поверне під свій контроль ще низку населених пунктів. Окупанти, своєю чергою, продовжують обстрілювати мирні міста і готують теракт на Каховській ГЕС, який у разі виконання призведе до масштабної катастрофи.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Постійний представник росії при ООН назвав "фейком" інформацію про придбання БПЛА в Ірану.

Нагадаємо, дані за 19 жовтня читайте в матеріалі: "Війна — день 238: Росія продовжує бити по містах України і вивозить людей з Херсона".

Про те, що відбувалося 20 жовтня, можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 239: окупанти бомбять Україну, в країні оголошено жорстку економію електроенергії".

Інформація за 21 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 240: в Україні масові відключення світла, колаборанти біжать із Херсонщини".