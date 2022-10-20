Війна — день 239: окупанти бомбардують Україну, в країні оголошено жорстку економію електроенергії

Оперативно про головне 20 жовтня

Україна відбиває масоване російське вторгнення вже 239 днів. Через численні атаки росіян по українській інфраструктурі насамперед енергетичній, влада закликала жителів країни економити електроенергію, а також очікуються відключення світла в усіх областях країни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 Протягом місяця збито 233 "Шахеди" та десятки ракет, повідомив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Нагадаємо, інформація за 17 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 236: окупанти зазнають величезних втрат на Херсонщині та атакували Київ".

Дані за 18 жовтня читайте у матеріалі: "Війна — день 237: рф продовжує терор України ракетами та дронами-камікадзе".

Про те, що відбувалося 19 жовтня можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 238: росія продовжує бити по містах України і вивозить людей з Херсона" .