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Війна — день 239: окупанти бомбардують Україну, в країні оголошено жорстку економію електроенергії

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Вторгнення росії в Україну триває вже 239 днів
Вторгнення росії в Україну триває вже 239 днів

Оперативно про головне 20 жовтня

Україна відбиває масоване російське вторгнення вже 239 днів. Через численні атаки росіян по українській інфраструктурі насамперед енергетичній, влада закликала жителів країни економити електроенергію, а також очікуються відключення світла в усіх областях країни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 Протягом місяця збито 233 "Шахеди" та десятки ракет, повідомив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Нагадаємо, інформація за 17 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 236: окупанти зазнають величезних втрат на Херсонщині та атакували Київ".

Дані за 18 жовтня читайте у матеріалі: "Війна — день 237: рф продовжує терор України ракетами та дронами-камікадзе".

Про те, що відбувалося 19 жовтня можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 238: росія продовжує бити по містах України і вивозить людей з Херсона" .

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Масштабний блекаут