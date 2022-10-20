Російські військові воюють запекло, але є один нюанс, — Ігор Луценко

Екснардеп, а нині військовослужбовець Ігор Луценко розповів "Телеграфу" про ротацію на фронті та новий формат війни

Колишній народний депутат Ігор Луценко, який захищає Україну на передовій, в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, чи змінить допомога Ірану та мобілізація у росії тривалість та тактику війни. Також озвучив свою ідею щодо того, як змінити систему призову до українського війська в умовах бойових дій. Щоб проглянути повну версію інтерв’ю у відеоформаті — прогортайте донизу.

"Якщо б Україна займалась дронами серйозно з самого початку, сьогодні в нас була б зовсім інша війна"

- Ти нещодавно писав, що боротьба на фронті йде майже за кожен окоп і що одразу після мобілізації в рф росіяни пішли в наступ. Як змінилась тактика ворога?

- Єдиний прояв мобілізації в росіі був тиждень тому: на нашій ділянці фронту з’явилось десь п’ять БТР з десантом всередині, і вони привезли певну кількість піхоти. Виглядало це недолуго. Вони приїхали і почали тикатись в посадку, щоб сховатись. Після нашого артвогню вони втекли, частину десанту загубили по дорозі. Я бачив, як вони ховались вздовж дороги. У мене є підозра, що це і були чмобіки нового розливу. Їх кинули на перед без особливих тактичних задумок.

Останні два місяці, принаймні на нашій ділянці, російські військові воюють запекло, але без віри в результат. Три тижні тому були гарячі дні, сильні бої та втрати з двох сторін, але при цьому видно, що їхні командири вже не розраховують на якісь успіхи. Просто їм треба показати, що попри купу двохсотих (загиблих.— Ред.), вони старались.

- Переважна більшість аналітиків вважає, що Україна має перевагу на фронті й жодні атаки ракетами та мобілізація це не змінять. Власне, як і допомога Ірану та по факту — Китаю. Чи може ця мобілізація в росії якось суттєво змінити хід війни?

- Будемо прямо казати, що ці всі дрони — це китайські компоненти і вдала іранська розробка. Це показує, наскільки ефективною зброєю нині є дрони. Росія, яка воювала за традиційними лекалами, на дрони ніколи не покладалась, а ось іранці виявились розумнішими і навчили росіян всьому тому, що росіянам треба було знати на початку, якщо вони хотіли захопити Україну. Ця зброя може летіти далеко та паралізовувати і комунікації, і енергетичну інфраструктуру. Якщо б Україна займалась дронами серйозно з самого початку, як тим займався Іран, то сьогодні в нас була б зовсім інша війна. "Шахєди" перенесли війну з режиму XX сторіччя, в режим XXI сторіччя. Зараз через дрони війна стає все більш високотехнологічною.

- Чи зможе ця мобілізація суттєво затягнути війну?

- Через три місяці, якщо мобілізованих навіть залишиться половина, то ця половина буде набагато більш придатною для війни. Через шість місяців це вже будуть достатньо придатні війська. Якщо збережуть фізичну боєздатність.

Це загроза для нас, і нам треба себе переводити на новий рівень, щоб з цією загрозою справитись.

- Що ти маєш на увазі?

- Реалізувати хоча б частину того технічного потенціалу, який вже є. Це управління боєм, спостереження за тим, що відбувається на фронті, аеророзвідка, ударні дрони. Ми мусимо якісними технологіями перевести війну в ту площину, де чисельність противника, танків чи гармат не має жодного значення.

Нам треба намагатись вижити шляхом перебудови нашої технологічної структури війська.

"Потрібно не тільки гарно клянчити зброю у Заходу. Мусить бути масова підтримка українських розробок"

- Нещодавно ти писав якраз про виробництво українських дронів. Що треба зробити, щоб це виробництво налагодити? Бо зараз ми повністю залежні від постачання іноземної зброї.

- Нам потрібно не тільки гарно клянчити зброю у Заходу, тому що це продукує нездоровий психологічний настрій. Це психологія жертви, й так це не має працювати. Мусить бути масова підтримка наших розробок, а цей механізм в нас повністю відсутній. У нас відсутній "Укроборонпром" як явище. Так само і Міністерство оборони. Вони мусять перейти в більш якісний режим роботи з нашими внутрішніми резервами. Історія з підтримкою Заходом нашої оборони — не вічна. Може змінитись настрій, влада, в США, зокрема. Тому треба, щоб українці готувались допомагати самим українцям.

Прикладом можуть слугувати британці, які робили колосальні зусилля для інтеграції цивільних людей в військово-оборонну сферу. Нам треба хоча б не забороняти імпортувати деталі для дронів, бо зараз це заборонено. Треба дозволити українцям розробляти зброю для захисту своєї країни, дозволити це приватним ініціативам.

Можливості всередині нашої країни дозволяють нам захиститись від росіі.

- Окрім того, що ти військовий, тривалий час був депутатом та політиком. Чому наші західні партнери, зокрема країни НАТО, дають нам певне озброєння із запізненням? Тільки після інтенсивних обстрілів Києва ми отримали систему IRIS, ще очікуємо системи на боротьбу з дронами.

- Річ у тім, що частина наших партнерів нашими партнерами, по суті, не є. Це точно про Францію і Німеччину. Угорщина просто більш відверта в своєму ставленні до українців. Німеччина та Франція намагаються робити хороший вигляд при дуже поганій грі.

А взагалі політика мирного часу якраз така і є: не робити ніяких різких рухів, бажано взагалі нічого не робити з того, що може мати якісь наслідки. Мовляв, давайте відкладемо проблему путіна на певний час.

А війна Заходу вже оголошена, просто вона ведеться в Україні. Грає роль, що багато хто на Заході є агентом російської корупції. Росіяни витрачають на них мільярди доларів. Тому ставлення таке, що так, геноцид, але ми тут до чого? Тому нам потрібно мінімально від цього залежати. Наприклад, Ізраїль багато що бере в Штатів, хоча може справитись і без цього.

- Багато говорять про проблему своєчасної ротації бійців з передової. Як законодавчо можна це вирішити?

- Ми поки намагаємось вирішити це шляхом прохань. Також є петиція. Проблема в тому, що одна частина чоловіків довго воює, вона призвана в армію і буде воювати до переможного кінця. Десять років, то десять років. А більша частина достатньо здорового, готового до війни населення навіть не проходить належну підготовку, щоб стати заміною нам, якщо ми вийдемо зі строю. Думаю, що правильно було б одних на деякий час відправляти на відпочинок: от я воював рік, і, якщо нічого не змінюється, мене на рік відправити додому. Нас в цей час заміняє інше покоління призовників. І у випадку "Ч" ми будемо мати більше підготовлених людей. І якщо раптом буде ескалація, вони знадобляться. А зараз люди в лютому 2022 року кинули все і побігли захищати Київ. А далі квиток з армії тільки в один бік.

Я б, наприклад, в тилу реалізував важливий проєкт по виробництву дронів, і це було б простіше робити. Але зараз я на передовій, хоча міг би навчити як мінімум п’ятьох людей.

- Чи ця позиція доводиться до командування?

- Не доноводиться, розуміння цього там немає.