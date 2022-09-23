Демобілізація під час війни: з яких причин це можливо

У ВРУ розповіли, хто підлягає демобілізації — є певні категорії

З початком повномасштабного вторгнення українська армія збільшилася в п'ять разів і, звичайно, це пішло на користь обороноздатності країни. Проте, багато військовослужбовців не знають, коли зможуть повернутися до мирного життя знову.

Проблема в тому, що чинний закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" не передбачає терміну служби для мобілізованих під час воєнного стану. Тобто фактично це означає, що демобілізація може настати після його завершення. Виключенням є бійці, яким настає граничний вік (60 років), за станом здоров'я, для догляду за особою з інвалідністю або, наприклад, при наявності трьох і більше дітей.

Український письменник Антон Водяний, який знаходиться у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення, зареєстрував петицію на сайті президента з проханням демобілізувати за бажанням мобілізованих військовослужбовців, які відслужили один рік. Він вважає, що демобілізованих на фронті повинні заміняти нові призвані військовозобов'язані.

"Виявилось, що всіх це питання турбує незалежно від того, який це підрозділ — чи зараз вони в тилу, чи на фронті. Зараз дуже великий стрес від цієї невизначеності. Більше того, ця невизначеність не дозволяє розрахувати свої сили",– написав він.

Влада підходить до цього питання обережно, адже замінювати досвідчених бійців на новеньких — дуже ризиковано.

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Мар'яна Безугла зазанчає, що її комітет "працює над цим питанням". Оскільки надходять такі звернення і від військових, і від громадських організацій. Але оформленого законодавчого рішення ще немає.

"Таку тему попередньо ми підняли. Можу спрогнозувати, що демобілізація може бути вже після завершення воєнного стану. Наразі, у 2022 році, ситуація дуже важко прогнозована, щоб ми могли планувати якісь строки демобілізації і взагалі проводили планову ротацію і відпустки військових", — пояснила вона.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, адвокат Кирило Казак нагадав українцям, чи збережеться робоче місце за військовим після мобілізації.