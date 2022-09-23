Демобилизация во время войны: по каким причинам это возможно

В ВРУ рассказали, кто подлежит демобилизации — есть определенные категории

С началом полномасштабного вторжения украинская армия увеличилась в пять раз и, конечно, это пошло на пользу обороноспособности страны. Однако многие военнослужащие не знают, когда смогут вернуться к мирной жизни снова.

Проблема в том, что действующий закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" не предусматривает срок службы для мобилизованных во время военного положения. То есть, фактически это означает, что демобилизация может наступить после его завершения. Исключением являются бойцы, которым наступает предельный возраст (60 лет), по состоянию здоровья, по уходу за лицом с инвалидностью или, например, при наличии трех и более детей.

Украинский писатель Антон Водяной, который находится в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения, зарегистрировал петицию на сайте президента с просьбой демобилизовать по желанию отслуживших один год мобилизованных военнослужащих. Он считает, что демобилизованные на фронте должны заменять новые призванные военнообязанные.

"Оказалось, что всех этот вопрос беспокоит независимо от того, какое это подразделение — сейчас ли они в тылу, или на фронте. Сейчас очень большой стресс от этой неопределенности. Более того, эта неопределенность не позволяет рассчитать свои силы", — написал он.

Власть подходит к этому вопросу осторожно, ведь заменять опытных бойцов новенькими — очень рискованно.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марианна Безугла отмечает, что ее комитет "работает над этим вопросом". Поскольку поступают такие обращения и от военных и от общественных организаций. Но оформленного законодательного решения еще нет.

"Такую тему предварительно мы подняли. Могу спрогнозировать, что демобилизация может быть уже после завершения военного положения. Сейчас, в 2022 году, ситуация очень трудно прогнозируема, чтобы мы могли планировать какие-то сроки демобилизации и вообще проводили плановую ротацию и отпуска военных", — пояснила она.

Как сообщал "Телеграф" ранее, адвокат Кирилл Казак напомнил украинцам, сохранится ли рабочее место за военным после мобилизации.