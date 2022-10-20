Ліз Трасс оголосила про свою відставку з посади прем'єра Великої Британії: відео та подробиці

Вона вступила на посаду ще 6 вересня

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що подає у відставку. Вона займала цю посаду 45 днів. Трасс також додала, що залишиться, доки не буде обраний її наступник.

Про це повідомляють безліч ЗМІ з посиланням на виступ прем'єрки. Прем'єрка вже звернулась до короля Чарльза ІІІ з поданням про відставку. Вибори нового лідера партії консерваторів та прем'єр-міністра відбудуться наступного тижня.

Опозиція у вигляді лейбористів уже потребує проведення дострокових парламентських виборів, звинувачуючи консерваторів у тому, що вони підвантажують країну до хаосу. Усе це відбувається на тлі зростання економічних проблем у Британії.

"Я визнаю… враховуючи ситуацію, що не можу виконати повноваження, на які мене обрала Консервативна партія", — заявила прем'єрка.

Виступ Ліз Трасс

Нагадаємо, далі депутати-консерватори в парламенті мають обрати шляхом внутрішнього голосування в декілька турів двох кандидатів в лідери партії. Після цього члени всієї Консервативної партії з цих двох кандидатів оберуть одного переможця, він і стане лідером партії і новим премʼєром.

Крім того, опитування YouGov вже показало, хто може очолити пост наступним. Впевнено лідує колишній прем'єр Борис Джонсон.

Результати опитування

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Британії заговорили про зняття з посади прем'єр-міністерки Ліз Трасс. Серед можливих наступників все частіше звучить ім'я Бориса Джонсона.