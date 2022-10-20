Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста премьера Великобритании: видео и подробности

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку. Она занимала этот пост 45 дней. Трасс также добавила, что останется, пока не будет избран ее преемник.

Выборы нового лидера партии консерваторов и премьер-министра пройдут на следующей неделе.

Оппозиция в виде лейбористов уже требует проведения досрочных парламентских выборов, обвиняя консерваторов в том, что они подгружают страну в хаос. Всё это происходит на фоне роста экономических проблем в Британии.

"Я признаю… учитывая ситуацию, что не могу выполнить полномочия, на которые меня избрала Консервативная партия", — заявила премьер.

Напомним, далее депутаты-консерваторы в парламенте должны избрать путем внутреннего голосования в несколько туров двух кандидатов в лидеры партии. После этого члены всей Консервативной партии из двух кандидатов выберут одного победителя, он и станет лидером партии и новым премьером.

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