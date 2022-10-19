В Британии вновь хотят поменять премьера: консерваторы захотели вернуть Джонсона

Новый премьер занимает свой пост с начала сентября

Большинство членов Консервативной партии Великобритании поддерживают отставку нынешнего премьера Лиз Трасс, а среди возможных преемников все чаще звучит имя ее предшественника Бориса Джонсона.

Как говорится в результатах исследования YouGov, 55% членов партии Трасс выступают за ее отставку, а 38% готовы и дальше ее поддерживать. Подобные цифры поддержки наблюдались и перед отставкой Джонсона — 59% "за" и 36% "против".

Среди возможных преемников нынешнего премьера Британии среди консерваторов чаще всего звучат имена Джонсона (32%), бывшего министра финансов Риши Сунака (23%) и действующего министра обороны Бена Уоллеса (10%).

Призывы уйти в отставку в сторону Трасс прозвучали после принятия мини-бюджета, в результате которого страна столкнулась с ощутимыми экономическими потрясениями. Сама же премьер заявила, что признает свои ошибки, но в отставку не уйдет.

Напомним, Джонсон на своем посту отличился ярой поддержкой Украины, в частности он неоднократно приезжал в Киев во время военного положения, а последний его визит на этой должности состоялся в День Независимости 24 августа. При этом тогда он заявил, что война может завершиться лишь победой Украины, а Великобритания продолжит ей в этом помогать.

Кроме того, в своей прощальной речи 6 сентября он отправил послание российскому диктатору владимиру путину, заявив, что тому не удастся шантажировать и запугивать британцев.