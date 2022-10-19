У Британії знову хочуть поміняти прем’єра: консерватори захотіли повернути Джонсона

Новий прем’єр обіймає свою посаду з початку вересня

Більшість членів Консервативної партії Великої Британії підтримують відставку нинішнього прем’єра Ліз Трасс, а серед можливих наступників все частіше звучить ім’я попередника Бориса Джонсона.

Як йдеться у результатах дослідження YouGov, 55% членів партії Трас виступають за її відставку, а 38% готові й надалі її підтримувати. Подібні цифри підтримки спостерігалися і перед відставкою Джонсона — 59% "за" та 36% "проти".

Серед можливих наступників нинішнього прем’єра Британії серед консерваторів найчастіше звучать імена Джонсона (32%), колишнього міністра фінансів Ріші Сунака (23%) та чинного міністра оборони Бена Уоллеса (10%).

Заклики піти у відставку у бік Трасс пролунали після ухвалення мінібюджету, в результаті якого країна зіткнулася з відчутними економічними потрясіннями. Сама ж прем’єрка заявила, що визнає свої помилки, але у відставку не піде.

Нагадаємо, Джонсон на своїй посаді відзначився затятою підтримкою України, зокрема він неодноразово приїжджав до Києва під час воєнного стану, а останній його візит на цій посаді відбувся у День Незалежності 24 серпня. При цьому він заявив, що війна може завершитися лише перемогою України, а Великобританія продовжить їй у цьому допомагати.

Крім того, у своїй прощальній промові 6 вересня він відправив послання російському диктатору володимиру путіну, заявивши, що тому не вдасться шантажувати та залякувати британців.