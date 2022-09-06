Джонсон у прощальній промові пройшовся по путіну

Колишній очільник британського уряду пообіцяв, що російському диктатору не вдасться залякати народ Сполученого Королівства

Британський політик Борис Джонсон, який сьогодні передає посаду премєр-міністра Сполученого Королівства Ліз Трасс, востаннє звернувся до світу від дверей резиденції на лондонській Даунінг-стріт, 10. У промові, здебільшого присвяченій підсумкам його правління, знайшлось місце і для згадки про Україну. Залишив Джонсон прощальне "послання" і російському диктатору володимиру путіну.

Повний текст звернення опублікувало видання Evening Standard. Про Україну Джонсон згадав практично на початку промови, одразу після того, як передав естафету своїй наступниці, похвалившись успішним Брексітом та ефективною кампанією з вакцинації від коронавірусу.

Тепер уже колишній очільник уряду заявив, що Трасс працюватиме з "фантастичною групою держслужбовців". "Це уряд для вас. Це консервативний уряд. Люди, які організували ті перші поставки зброї героїчним українським Збройним силам, дії, які змогли допомогти змінити хід найбільшої європейської війни за 80 років", — сказав Джонсон. Він також окремо відзначив, що його команда, якою тепер керуватиме Трасс, зуміла після пандемії перезапустити економіку, забезпечивши її необхідними ресурсами для подолання енергетичної кризи, спричиненої російським вторгнення в Україну.

"Я знаю, що Ліз Трасс і цей співчутливий консервативний уряд зроблять все можливе, щоб допомогти людям пережити цю кризу, і ця країна витримає її, і ми переможемо. І якщо путін думає, що зможе досягти успіху, шантажуючи або залякуючи британський народ, то він глибоко помиляється", — заявив Джонсон.

Він також пообіцяв усіляку підтримку уряду Ліз Трасс, якому доведеться проводити Британію через потужну кризу. Джонсон подякував усій команді, яка працювала з ним впродовж прем’єрського терміну, та своїй сім’ї, окремо згадавши свого пса Діліна та офіційного мишолова резиденції на Даунінг-стріт, 10, кота Ларрі.

Як повідомляв "Телеграф", Джонсон змушений був оголосити про свою відставку з поста голови Консервативної партії та, відповідно, прем’єр-міністра на початку липня. Цьому передувало напружене голосування щодо вотуму довіри після скандалу з вечірками для урядовців, які політик організовував під час жорстокого локдауну. Тоді Джонсон вистояв. Але одразу за цим спливла історія про сексуальні домагання, які дозволяв собі один з урядових чиновників на адресу інших чоловіків – Джонсон знав про ці звинувачення, проте все одно призначав порушника на посади. Після цього з кабінету прем’єра почали масово звільнятись міністри, і політик, попри свій великий спротив, змушений був піти. Він виконував обов'язки голови уряду до моменту обрання наступниці. У фінальному раунді складних і тривалих виборів тут перемогла Ліз Трасс, яка за Джонсона очолювала Міністерство закордонних справ. Її суперником на вирішальному етапі був екс-міністр фінансів Ріші Сунак.

На посаді британського прем’єра Джонсон запам’ятався рішучою підтримкою України в боротьбі з російськими окупантами. За це він навіть отримав дружнє "українізоване" прізвисько Борис Джонсонюк.