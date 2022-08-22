Бути як "Борис Джонсонюк": британських військовослужбовців закликали готуватися до можливої відправки на війну з рф
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Військові Її Величності повинні приділити час своїй фізпідготовці та провести розмову з рідними та близькими
Британські солдати мають бути реалістами та готуватися до того, що їх можуть відправити в Україну на війну, яка була розв’язана росією та триває вже півроку.
Про це заявив уорент-офіцер Пол Карні, повідомляє видання Mirror.
Карні вважає, що його товариші по службі "готуються, щоб протистояти загрозі з боку росії і готові протистояти будь-якій агресії".
З цією метою він закликав солдатів і офіцерів Її Величності приділити час своїй фізичній підготовці, а також провести бесіду зі своїми рідними та близькими, адже у разі відправки в Україну зв’язок із ними може бути відсутнім тривалий час.
"Я прошу, щоб ви зараз обговорили з ними потенційну відправку. Знайдіть номери мереж підтримки та відповідних людей, які можуть їм допомогти, наприклад, офіцера відділу соціального забезпечення та священика ", – закликав Карні.
Можливість такого розвитку подій припускає і генерал сер Річард Даннат, колишній начальник Генерального штабу Збройних Сил Великобританії.
"Це розумна порада від старшого солдата армії. Це не означає, що армія збирається вирушати в Україну, але обов’язком будь-якої армії у мирний час є підготовка до війни в кожному аспекті життя. на кордонах росії цілком розумно, що британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися», – сказав він.
Яскравим прикладом такого ставлення до можливої війни з росією став улюбленець українців, британський прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який отримав в нашій країні жартівливе прізвисько "Джонсонюк". Він не лише ініціював програму підготовки до 10 тисяч наших воїнів кожні 120 днів, а й сам провів день у тренувальному таборі, де військові тренуватимуться.