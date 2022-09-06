Джонсон в прощальной речи прошелся по путину

Бывший глава британского правительства пообещал, что российскому диктатору не удастся запугать народ Соединенного Королевства

Британский политик Борис Джонсон, который сегодня передает должность премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс, в последний раз обратился к миру от дверей резиденции на лондонской Даунинг-стрит, 10. В речи, по большей части посвященной итогам его правления, нашлось место и для упоминания об Украине. Оставил Джонсон прощальное "послание" и российскому диктатору владимиру путину.

Полный текст обращения опубликовало издание Evening Standard. Об Украине Джонсон вспомнил практически в начале речи сразу после того, как передал эстафету своей преемнице, похваставшись успешным Брекситом и эффективной кампанией по вакцинации от коронавируса.

Теперь уже бывший глава правительства заявил, что Трасс будет работать с "фантастической группой госслужащих". "Это правительство для вас. Это консервативное правительство. Люди, организовавшие первые поставки оружия героическим украинским Вооруженным силам, действия, которые смогли помочь изменить ход крупнейшей европейской войны за 80 лет", — сказал Джонсон. Он также особо отметил, что его команда, которой теперь будет руководить Трасс, сумела после пандемии перезапустить экономику, обеспечив ее необходимыми ресурсами для преодоления энергетического кризиса, вызванного российским вторжением в Украину.

"Я знаю, что Лиз Трасс и это сочувствующее консервативное правительство сделают все возможное, чтобы помочь людям пережить этот кризис, и эта страна выдержит его, и мы победим. И если путин думает, что сможет добиться успеха, шантажируя или запугивая британский народ, то он глубоко ошибается", — заявил Джонсон.

Он также пообещал всяческую поддержку правительству Лиз Трасс, которому придется проводить Британию через мощный кризис. Джонсон поблагодарил всю команду, работавшую с ним в течение премьерского срока, и свою семью, отдельно вспомнив своего пса Дилина и официального мышелова резиденции на Даунинг-стрит, 10, кота Ларри.

Как сообщал "Телеграф", Джонсон вынужден был объявить о своей отставке с поста главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра в начале июля. Этому предшествовало напряженное голосование по вотуму доверия после скандала с вечеринками для чиновников, которые политик организовывал во время жестокого локдауна. Тогда Джонсон выстоял. Но сразу за этим всплыла история о сексуальных домагательствах, которые позволял себе один из правительственных чиновников в адрес других мужчин – Джонсон знал об этих обвинениях, однако все равно назначал нарушителя на должности. После этого из кабинета премьера начали массово увольняться министры, и политик, несмотря на свое большое сопротивление, вынужден был уйти. Он исполнял обязанности главы правительства до момента избрания преемницы. В финальном раунде сложных и длительных выборов здесь победила Лиз Трасс, возглавлявшая при Джонсоне Министерство иностранных дел. Ее соперником на решающем этапе был экс-министр финансов Риши Сунак.

На должности британского премьера Джонсон запомнился решительной поддержкой Украины в борьбе с российскими оккупантами. За это он даже получил дружеское "украинизированное" прозвище Борис Джонсонюк.