Інцидент стався у міжнародному повітряному просторі

Літак росії Су-27 над Чорним морем пустив ракету біля літака Британії, що патрулював акваторію. Російських літаків було два — вони летіли біля "британця". У росії вже встигли виправдатися.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес у парламенті. Інцидент із літаком-розвідником королівських ВПС RAF RC-135 Rivet Joint трапився майже місяць тому, 29 вересня на південь від Криму під час патрулювання міжнародних вод. Британський літак був не озброєний.

Уоллес повідомив, що "взаємодія" тривала близько півтори години. У ньому не було нічого незвичайного поки що один із двох російських винищувачів, які стежили за літаком, випустив ракету за межами видимості. "Британець" патрулювання завершив та приземлився на базі вчасно.

У рф спробували виправдатися технічною несправністю — так заявив глава міноборони росії Сергій Шойгу. Великобританія також не вважає, що це була навмисна ескалація. Уоллес відзначив "непотрібне" використання винищувачів, включаючи польоти на дуже близькій відстані з літаками НАТО. Уоллес також зазначив у своєму зверненні до Шойгу, що літак прямував у міжнародному повітряному просторі за заздалегідь оголошеним маршрутом польоту.

Напруга між росією та НАТО постійно зростає. У рф пропагандисти запевняють росіян, що саме Альянс веде війну з росією. Черговий сплеск активності викликали навчання НАТО, спрямовані на ядерне стримування. Вони не пов’язані з росією, але в Альянсі попередили, що стежать за ситуацією і готові відповісти.