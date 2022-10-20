Британия вынудила шойгу оправдываться из-за военного инцидента: что произошло

Инцидент произошел в международном воздушном пространстве

Самолет рф Су-27 над Черным морем пустил ракету возле самолета Британии, патрулировавшего акваторию. Российских самолетов было два — они летели возле "британца". В россии уже успели объясниться.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в парламенте. Инцидент с самолетом-разведчиком королевских ВВС RAF RC-135 Rivet Joint случился почти месяц назад, 29 сентября южнее Крыма во время патрулирования международных вод. Британский самолет был не вооружен.

Уоллес сообщил, что "взаимодействие" длилось около полутора часов. В нем не было ничего необычного пока один из двух следивших за самолетом российских истребителей выпустил ракету за пределами видимости. "Британец" патрулирование завершил и приземлился на базе в срок.

В россии попытались оправдаться технической неисправностью — так заявил глава минобороны рф сергей шойгу. Великобритания также не считает, что это была преднамеренная эскалация. При этом Уоллес отметил "ненужное" использование истребителей, включая полеты на слишком близком расстоянии с самолетами НАТО. Уоллес также отметил в своем обращении к Шойгу, что самолет следовал в международном воздушном пространстве по заранее объявленному маршруту полета.

Напряжение между россией и НАТО постоянно растет. В рф пропагандисты заверяют россиян, что именно Альянс ведет войну с россией. Очередной всплеск активности вызвали недавно начавшиеся учения НАТО, направленные на ядерное сдерживание. Они не связаны с россией, но в Альянсе предупредили, что следят за ситуацией и готовы ответить.