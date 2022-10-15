Отработают ядерное сдерживание: в НАТО объявили о датах новых учений

Учения будут длиться до двух недель

В понедельник, 17 октября начинаются учения НАТО "Стойкий полдень". Военно-воздушные силы 14 стран-участниц будут отрабатывать возможность ядерного сдерживания. Самолеты стран будут проводить учения над северо-западом Европы.

По данным сайта Альянса учения продлятся до 30 октября и являются несвязанными с политической ситуацией. Учения проводятся ежегодно.

В отработке будут задействованы до 60 авиасуден разного назначения — истребители, заправщики, разведчики, бомбардировщики. Учения принимает Бельгия. Самолеты будут видны над ней и Великобританией. Также учебные полеты запланированы над Северным морем.

Место учений на карте

Учения направлены на отработку эффективности средств ядерного сдерживания, отмечают в НАТО. В июне Альянс принял концепцию, которая предполагает фундаментальную цель ядерного потенциала НАТО "в сохранении мира, предотвращении принуждения и сдерживании агрессии". Альянс остается ядерным, пока существует ядерное оружие — идется в стратегической доктрине.

Отметим, что в последние месяцы из-за ядерного шантажа россии и испытаний, проводимых Северной Кореей в мире снова заговорили про опасности ядерной войны.