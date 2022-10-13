Японии грозит опасность? В КНДР вновь начали бряцать ядерным оружием

В Пхеньяне хотят самоутвердиться за счет страха граждан других государств

Не успели в Японии улечься страсти после предыдущих учений Северной Кореи с запуском баллистических ракет, как появилась новая угроза. В четверг, 13 октября, на слушаньях в японском парламенте было озвучено, будто бы в КНДР успели модифицировать ядерные боеголовки для ракет, способных поразить именно Японию.

Об этом сообщается со ссылкой на слова главы Минобороны Японии Ясукадзу Хамады, передает "Телеграф". Вместе с этим новостное агентство Reuters напомнило о том, что 13 октября Северная Корея провела очередной этап своих военных учений. На этот раз Ким Чен Ын наблюдал за полетом двух стратегических ракет большой дальности.

Стоит отметить, что в государственных северно-корейских СМИ официально подчеркнули — эти испытания оружия нужны для того, чтобы подтвердить надежность и функционирование "ядерки", которая есть на вооружении у армии Пхеньяна.

Не удивительно, что японский министр обороны бьет в набат насчет вероятной угрозы со стороны КНДР. Хамада подчеркнул, что миниатюризация ядерных боеголовок, скорее всего, уже закончилась в Северной Корее. По крайней мере, об таком процессе можно говорить в отношении ракет "Скад" и "Нодон".

В Японии подчеркнули, что их страна, вероятно, попадает в зону досягаемости подобного вооружения. Конечно же, это не может не вызывать дополнительное беспокойство.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что несколько дней назад в КНДР выделились тем, что имитировали военные удары по Южной Корее. Это еще больше нагнетает ситуацию в азиатском регионе.