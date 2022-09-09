Готовы к "превентивным ударам": в КНДР изменили подход к использованию ядерного оружия

Отказываться от наиболее смертоносного оружия в мире Пхеньян не собирается

В Северной Корее, правительство которой еще пару месяцев назад намекало на свою готовность к ядерной войне, сделали еще один шаг к подобному мировому противостоянию. Днем ранее лидер страны Ким Чен Ын подчеркнул, что отказываться от боеголовок с ядерным зарядом не собирается, а также подписал весьма скандальный закон. Документ позволяет официальному Пхеньяну использовать "ядерку" почти автоматически — если руководство страны "подвергается нападению" со стороны противника.

Информацию об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на одно из последних выступлений Ына в парламенте Северной Кореи.

По факту новое законодательство позволяет официальному Пхеньяну задействовать ядерное вооружение, если "системе командования и управлению национальными ядерными силами угрожает нападение со стороны вражеских сил".

Таким образом Ким Чен Ын хочет "обезопасить" КНДР, в первую очередь, от якобы посягательств со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон, по мнению корейского диктатора, ищет возможности ослабить оборонные возможности Северной Кореи, а также сменить в стране правительство.

Не обошлось и без выпадов в сторону Южной Кореи. Соседнее государство Ын раскритиковал за желание расширить свои военные возможности. Не нравится политику также вероятное возобновление совместных военных учений южнокорейской и американской армий.

Интересно, что при всех требованиях сохранять нейтралитет и уважать целостность страны сам лидер КНДР подобным не отличается. Как минимум потому, что совсем недавно на официальном уровне признал "независимость" ОРДЛО вслед за россией.

К слову, с Москвой Ким Чен Ын сохраняет весьма теплые отношения и даже предлагал отправить рабочих для "восстановления Донбасса".