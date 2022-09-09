Готові до "превентивних ударів": у КНДР змінили підхід до використання ядерної зброї

Відмовлятися від найбільш смертоносної зброї у світі Пхеньян не збирається

У Північній Кореї, уряд якої ще кілька місяців тому натякав на свою готовність до ядерної війни, зробили ще один крок до подібного світового протистояння. Напередодні лідер країни Кім Чен Ин підкреслив, що відмовлятися від боєголовок з ядерним зарядом не збирається, а також підписав вельми скандальний закон. Документ дозволяє офіційному Пхеньяну використовувати "ядерку" майже автоматично — якщо керівництво країни "зазнає нападу" з боку противника.

Інформацію про це повідомляє Associated Press, посилаючись на один із останніх виступів Ына в парламенті Північної Кореї.

Фактично нове законодавство дозволяє офіційному Пхеньяну задіяти ядерне озброєння, якщо "системі командування та управлінню національними ядерними силами загрожує напад з боку ворожих сил".

Таким чином Кім Чен Ин хоче "убезпечити" КНДР, насамперед, від нібито "посягань" з боку Сполучених Штатів. Вашингтон, на думку корейського диктатора, шукає можливості послабити оборонні можливості Північної Кореї та змінити в країні уряд.

Не обійшлося і без випадів у бік Південної Кореї. Сусідну державу Ин розкритикував за бажання розширити свої військові можливості. Не подобається політику також можливе відновлення спільних військових навчань південнокорейської та американської армій.

Цікаво, що за всіх вимог зберігати нейтралітет та поважати цілісність країни сам лідер КНДР подібним не відрізняється. Як мінімум тому, що зовсім недавно на офіційному рівні визнав "незалежність" ОРДЛО після росії.

До речі, з Москвою Кім Чен Ин зберігає дуже теплі відносини і навіть пропонував відправити робітників для "відновлення Донбасу".