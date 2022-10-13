Японії загрожує небезпека? У КНДР знову почали брязкати ядерною зброєю

У Пхеньяні хочуть самоствердитись за рахунок страху громадян інших держав

Не встигли в Японії вщухнути пристрасті після попередніх навчань Північної Кореї із запуском балістичних ракет, як з’явилася нова загроза. У четвер, 13 жовтня, на слуханнях у японському парламенті було озвучено, начебто в КНДР встигли модифікувати ядерні боєголовки для ракет, здатних вразити саме Японію.

Про це повідомляється з посиланням на слова глави Міноборони Японії Ясукадзу Хамади, повідомляє "Телеграф". Водночас новинна агенція Reuters нагадала про те, що 13 жовтня Північна Корея провела черговий етап своїх військових навчань. Цього разу Кім Чен Ин спостерігав за польотом двох стратегічних ракет великої дальності.

Варто зазначити, що у державних північно-корейських ЗМІ офіційно наголосили — ці випробування зброї потрібні для того, щоб підтвердити надійність та функціонування "ядерки", яка є на озброєнні у армії Пхеньяну.

Не дивно, що японський міністр оборони б’є на сполох щодо ймовірної загрози з боку КНДР. Хамада наголосив, що мініатюризація ядерних боєголовок, швидше за все, вже закінчилася у Північній Кореї. Принаймні про такий процес можна говорити щодо ракет "Скад" та "Нодон".

У Японії підкреслили, що їхня країна, найімовірніше, потрапляє в зону досяжності подібного озброєння. Звичайно ж, це не може не викликати додаткового занепокоєння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що кілька днів тому у КНДР виділилися тим, що імітували військові удари по Південній Кореї. Це ще більше нагнітає ситуацію в азіатському регіоні.