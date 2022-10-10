Ще одна точка ядерної напруги: КНДР заявила про "імітацію" ударів по Південній Кореї

Північнокорейський диктатор особисто керував навчаннями

У Північній Кореї назвали причину недавніх ракетних випробувань — вони були розроблені для імітації атаки на Південну Корею за допомогою тактичної ядерної зброї. Причиною такого невдоволення у КНДР назвали спільні навчання США та Південної Кореї. Ракетні пуски продовжуються з 25 вересня — останні дві балістичні ракети було запущено дев’ятого жовтня.

Як повідомляє Reuters, керував навчаннями лідер КНДР Кім Чен Ин і в них були задіяні балістичні ракети з імітацією ядерних боєголовок. Начебто це має дати сигнал про стримування війни.

Цілями імітації були об’єкти військового командування, порти, аеропорти півдня. Навчання США та Кореї продовжилися в п’ятницю, після того, як у четвер Південна Корея підняла винищувачі у відповідь на тренування КНДР з бомбардування з повітря. Президент Південної Кореї заявив, що важливо "усвідомлювати проблеми безпеки на Корейському півострові і в Північно-Східній Азії, щоб належним чином підготуватися".

Північна Корея — одна з країн, що має ядерний потенціал і очолює диктатор. Якщо вони відновлять випробування, це може містити розробку менших тактичних ядерних боєголовок. Їх можуть розмістити на ракетах малої дальності. Є ознаки підготовки до ядерних випробувань.

Нагадаємо, випробування у КНДР проходили і четвертого жовтня, коли нову балістичну ракету середньої дальності перевірили у польоті над Японією, вона показала вражаючі результати. Також КНДР проводять випробування ракет у різних умовах із різними місцями пуску. Після пуску на початку жовтня нової БРСД США та Південна Корея провели показові пуски із систем ATACMS. Ядерне бравування — один із факторів, що зближують для КНДР і росії.