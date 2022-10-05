Ситуація навколо північнокорейської ракети загострюється: США та Південна Корея провели демонстрацію сили

Китай та росія не хочуть проводити публічне засідання Ради безпеки ООН через ракетні пуски КНДР

Південна Корея та США провели в Японському морі спільні навчання та випустили чотири ракети після того, як напередодні Північна Корея випустила над Японією балістичну ракету.

Про це повідомляє "Ренхап". Кожна зі сторін, крім іншого, випустила дві ракети тактичної системи ATACMS, щоб продемонструвати здатність союзників до стримування, заявили військові. Нагадаємо, було запущено Hwasong-12 IRBM, яка пролетіла 4600 км, частина з путін — над Японією.

Країни не відкидають можливості подальших провокацій з боку КНДР. Південна Корея та США засудили запуск балістичної ракети Північною Кореєю. У свою чергу, обговорити ракетні пуски КНДР у Раді безпеки ООН відмовилися Китай і росія. США виступили ініціатором скликання Радбезу, запит підтримали Британія, Франція, Албанія, Норвегія та Ірландія. Але Китай та росія відмовилися від публічного обговорення. Як повідомляє "Рейтерс", на їхню думку реакція Ради безпеки має сприяти "пом’якшенню ситуації на Корейському півострові".

Дипломати сумніваються, що Рада безпеки піде на рішучі кроки. КНДР багато років заборонено проводити балістичні запуски ракет та ядерні випробування, країна під санкціями. Зазначимо, що Генсек ООН Антоніу Гутеррш засудив пуск ракет і нагадав, що це є порушення резолюції Радбезу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що КНДР та росія пішли на зближення. Причиною міг бути розгляд північнокорейців як джерел військового обладнання.