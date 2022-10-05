Ситуация вокруг северокорейской ракеты накаляется: США и Южная Корея провели демонстрацию силы

Китай и россия не хотят проводить публичное заседание Совбеза ООН из-за ракетных пусков КНДР

Южная Корея и США провели в Японском море совместные учения и выпустили четыре ракеты после того, как накануне Северная Корея выпустила над Японией баллистическую ракету.

Об этом сообщает "Ренхап". Каждая из сторон, кроме прочего, выпустила по две ракеты тактической системы ATACMS, чтобы продемонстрировать способность союзников к сдерживанию, заявили военные. Напомним, была запущена Hwasong-12 IRBM, которая пролетела 4600 км, часть из путин — над Японией.

Страны не исключают возможность дальнейших провокаций со стороны КНДР. Южная Корея и США осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей. В свою очередь обсудить ракетные пуски КНДР в Совете безопасности ООН отказались Китай и россия. США выступили инициатором созыва Совбеза, запрос поддержали Британия, Франция, Албания, Норвегия и Ирландия. Но Китай и россия отказались от публичного обсуждения. Как сообщает "Рейтерс", по их мнению реакция Совбеза должна способствовать "смягчению ситуации на Корейском полуострове".

Дипломаты сомневаются, что Совет безопасности пойдет на решительные шаги. КНДР много лет запрещено проводить баллистические запуски ракет и ядерные испытания, страна под санкциями. Отметим, что Генсек ООН Антониу Гутеррш осудил пуск ракет и напомнил, что это нарушение резолюции Совбеза.

Ранее "Телеграф" сообщал, что КНДР и россия пошли на сближение. Причиной могло быть рассмотрение северокорейцев как источников военного оборудования.