Северокорейская диктатура известна своими ядерными угрозами и дружбой с россией

Северная Корея, которая известна своими ядерными амбициями, провела запуск баллистической ракеты над Японией. Пуск над территорией государства зафиксирован впервые за пять лет. В Японии из-за пуска ракет включили воздушную тревогу в префектурах Хоккайдо и Аомори.

Пуск ракет произошел в 7:23 утра (около 1:23 по Киеву), сообщает Jiji Press. Предположительно это была баллистическая ракета средней дальности. Также она могла преодолеть рекордное для северокорейских ракет расстояние.

Министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что это вероятно ракета БРСД "Хвасон-12". Она преодолела 4600 км и упала в Тихом океане.

Воздушная тревога в Япония

Сообщается, что она летела в течение минуты над префектурой Аомори и приземлилась в 3200 км от Японии. The Japantimes цитирует слова Хамады, что пуски ракет КНДР "представляют собой серьезный вызов всему международному сообществу". Отмечается, что КНДР провела массовую серию ракетных пусков в 2022. С 25 сентября провели пять пусков запустив восемь ракет.

Кроме пусков ракет в КНДР поддержали аннексию россией украинских областей. В заявлении северокорейцы не только поддержали россию, но и отличились нападками на США.

Напомним, "Телеграф" сообщал что на фоне отчуждения мирового сообщества россия все ближе сближается с Северной Кореей. При этом в КНДР изменили подход к применению ядерного оружия, позволив использовать его почти автоматически.