У Японії гуркотіли сирени: КНДР провела рекордні ракетні випробування (відео)

Північнокорейська диктатура знана своїми ядерними загрозами та дружбою з росією

Північна Корея, відома своїми ядерними амбіціями, провела запуск балістичної ракети над Японією. Пуск над територією держави зафіксовано вперше за п’ять років. У Японії через пуск ракет включили повітряну тривогу в префектурах Хоккайдо та Аоморі.

Пуск ракет стався о 7:23 ранку (близько 1:23 за Києвом), повідомляє Jiji Press. Імовірно, це була балістична ракета середньої дальності. Також вона могла подолати рекордну для північнокорейських ракет відстань.

Міністр оборони Ясукадзу Хамада заявив, що це ймовірно ракета БРСД "Хвасон-12". Вона здолала 4600 км і впала у Тихому океані.

Повітряна тривога в Японія

Повідомляється, що вона летіла протягом хвилини над префектурою Аоморі та приземлилася за 3200 км від Японії. The Japantimes цитує слова Хамади, що пуски ракет КНДР "являють собою серйозний виклик усьому міжнародному співтовариству". Зазначається, що КНДР провела масову серію ракетних пусків у 2022 році. З 25 вересня провели п’ять пусків запустивши вісім ракет.

Крім пусків ракет, у КНДР підтримали анексію росією українських областей. У заяві північнокорейці не лише підтримали росію, а й відзначились нападками на США.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що на тлі відчуження світової спільноти росія все ближче зближується з Північною Кореєю. При цьому в КНДР змінили підхід до застосування ядерної зброї, дозволивши використовувати її майже автоматично.