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Еще одна точка ядерного напряжения: КНДР заявила об "имитации" ударов по Южной Корее

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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КНДР любит демонстрировать на парадах свое вооружение Новость обновлена 10 октября 2022, 07:55
КНДР любит демонстрировать на парадах свое вооружение

Северокорейский диктатор лично руководил учениями

В Северной Корее назвали причину недавних ракетных испытаний — они были разработаны для имитации атаки на Южную Корею с помощью тактического ядерного оружия. Причиной такого недовольства в КНДР назвали совместные учения США и Южной Кореи. Ракетные пуски продолжаются с 25 сентября — последние две баллистические ракеты были запущены девятого октября.

Как сообщает Reuters, руководил учениями лидер КНДР Ким Чен Ын и в них были задействованы баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок. Якобы это должно дать сигнал о сдерживании войны.

Целями имитации были объекты военного командования, порты, аэропорты юга. Учения США и Кореи продолжились в пятницу, после того как в четверг Южная Корея подняла истребители в ответ на тренировки КНДР по бомбардировке с воздуха. Президент Южной Кореи заявил, что важно "осознавать проблемы безопасности Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, чтобы должным образом подготовиться".

Северная Корея — одна из стран обладающей ядерным потенциалом и возглавляемой диктатором. Если они возобновят испытания, это может включать разработку меньших тактических ядерных боеголовок. Их могут разместить на ракетах малой дальности. Есть признаки подготовки к ядерным испытаниям.

Напомним, испытания в КНДР проходили и четвертого октября, когда новую баллистическую ракету средней дальности проверили в полете над Японией, она показала впечатляющие результаты. Также КНДР проводят испытания ракет в различных условиях с разными местами пуска. После пуска в начале октября новой БРСД США и Южная Корея провели показательные пуски из систем ATACMS. Ядерное бравирование — один из сближающих факторов для КНДР и россии.

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#Южная Корея #КНДР