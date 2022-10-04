"Чудовий союзник": Кім Чен Ин підтримав путіна і розвеселив мережу

Північна Корея вкотре висловилася на підтримку російської агресії

У Міністерстві закордонних справ Північної Кореї підтримали входження окупованих українських регіонів до складу росії та заявили про повагу "волі" їхніх мешканців.

У КНДР переконані, що так звані "референдуми" були проведені відповідно до статуту ООН. Про це йдеться на офіційному сайті МЗС країни.

"Ми виявляємо повагу до волевиявлення жителів Донецької та Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей, які прагнули до входження до складу росії, та підтримуємо позицію російського уряду щодо прийняття вищевказаних регіонів до свого складу", — зазначається у тексті повідомлення відомства.

У мережі користувачі відповідними діями КНДР, зокрема підтримкою путіна Кім Чен Ином, дуже невдоволені, тож саркастично жартують про "чудового" союзника росії та досить жорстко висловлюються з цього приводу, мовляв, немає нічого дивного в тому, що "недодержава підтримала недодержаву".

Є й такі, хто відзначає, що кому як не Північній Кореї підтримувати "вільні" думки та рішення жителів країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Україні відреагували на проведення псевдореферендумів на окупованих росією територіях, запропонувавши низку варіантів щодо того, як можна вирішити цю проблемну ситуацію.