"Великолепный союзник": Ким Чен Ын поддержал путина и развеселил сеть

Северная Корея снова высказалалась в поддержку российской агрессии

В Министерстве иностранных дел Северной Кореи поддержали вхождение оккупированных украинских регионов в состав россии и заявили об уважении "воли" их жителей.

В КНДР убеждены, что так называемые "референдумы" были проведены в соответствии с уставом ООН. Об этом идет речь на официальном сайте МИД страны.

"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав россии, и поддерживаем позицию российского правительства по принятию вышеуказанных регионов в свой состав", — отмечается в тексте сообщения ведомства.

В сети пользователи соответствующими действиями КНДР, в частности поддержкой путина Ким Чен Ином, очень недовольны, поэтому саркастически шутят о "великолепном" союзнике россии и достаточно жестко высказываются по этому поводу, мол, нет ничего удивительного в том, что "негосударство поддержало недогосударство".

Есть и такие, кто отмечает, что кому как ни Северной Корее поддерживать "свободные" мнения и решения жителей страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Украина отреагировала на проведение псевдореферендумов на оккупированных россией территориях, предложив ряд вариантов относительно того, как можно разрешить эту проблемную ситуацию.