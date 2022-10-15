Відпрацюють ядерне стримування: у НАТО оголосили про дати нових навчань

Навчання триватимуть до двох тижнів

У понеділок, 17 жовтня, розпочинаються навчання НАТО "Стійкий полудень". Військово-повітряні сили 14 країн-учасниць відпрацьовуватимуть можливість ядерного стримування. Літаки країн проводитимуть навчання над північним заходом Європи.

За даними сайту Альянсу, навчання триватимуть до 30 жовтня і є непов’язаними з політичною ситуацією. Навчання проводяться щороку.

У відпрацюванні буде задіяно до 60 авіасуден різного призначення — винищувачів, заправників, розвідників, бомбардувальників. Навчання приймає Бельгія. Літаки будуть видно над нею та Великобританією. Також учбові польоти заплановані над Північним морем.

Місце навчань на карті

Навчання спрямовані на відпрацювання ефективності засобів ядерного стримування, зазначають у НАТО. У червні Альянс прийняв концепцію, яка передбачає фундаментальну мету ядерного потенціалу НАТО "у збереженні миру, запобіганні примусу та стримуванні агресії". Альянс залишається ядерним, доки існує ядерна зброя — йдеться у стратегічній доктрині.

Зазначимо, що в останні місяці через ядерний шантаж росії та випробувань, що проводяться Північною Кореєю у світі, знову заговорили про небезпеку ядерної війни.