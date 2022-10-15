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Відпрацюють ядерне стримування: у НАТО оголосили про дати нових навчань

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Американські бомбардувальники B-52 візьмуть участь у навчаннях Новина оновлена 15 жовтня 2022, 09:02
Американські бомбардувальники B-52 візьмуть участь у навчаннях

Навчання триватимуть до двох тижнів

У понеділок, 17 жовтня, розпочинаються навчання НАТО "Стійкий полудень". Військово-повітряні сили 14 країн-учасниць відпрацьовуватимуть можливість ядерного стримування. Літаки країн проводитимуть навчання над північним заходом Європи.

За даними сайту Альянсу, навчання триватимуть до 30 жовтня і є непов’язаними з політичною ситуацією. Навчання проводяться щороку.

У відпрацюванні буде задіяно до 60 авіасуден різного призначення — винищувачів, заправників, розвідників, бомбардувальників. Навчання приймає Бельгія. Літаки будуть видно над нею та Великобританією. Також учбові польоти заплановані над Північним морем.

Місце навчань НАТО на карті
Місце навчань на карті

Навчання спрямовані на відпрацювання ефективності засобів ядерного стримування, зазначають у НАТО. У червні Альянс прийняв концепцію, яка передбачає фундаментальну мету ядерного потенціалу НАТО "у збереженні миру, запобіганні примусу та стримуванні агресії". Альянс залишається ядерним, доки існує ядерна зброя — йдеться у стратегічній доктрині.

Зазначимо, що в останні місяці через ядерний шантаж росії та випробувань, що проводяться Північною Кореєю у світі, знову заговорили про небезпеку ядерної війни.

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#НАТО #Навчання