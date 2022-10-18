НАТО предупреждает путина о последствиях применения ядерного оружия - Столтенберг

На Западе серьезно относятся рискам ядерной войны

В НАТО не считают, что россия готова применять ядерное оружие против Украины, однако продолжают наблюдать за ее поведением.

Как сообщает Dagbladet, генсек Альянса Йенс Столтенберг рассказал, что сейчас союзники особо внимательно следят за перемещением российских сил из-за начавшихся учений с ядерным оружием.

"Мы оцениваем риск нападения россии на Украину с применением ядерного оружия как низкий. Но потенциальные последствия настолько велики, что представляют собой угрозы, к которым мы должны отнестись серьезно", — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО четко дает понять, что в случае боевого применения оружия массового поражения против Украины для россии будут "серьезные последствия". Кроме того, он напомнил, что ядерную войну выиграть невозможно, поэтому нельзя и начинать.

Генсек Альянса также отметил, что вопрос будущего членства Украины в организации будет решаться не россией, а Киевом и 30 странами-членами. При этом он не стал сомневаться, что рано или поздно Украина присоединится к НАТО.

"Сейчас наша главная цель — добиться победы Украины в войне, и поэтому все наши усилия направлены на помощь Украине", — сказал он.

Столтенберг добавил, что российский диктатор владимир путин способен закончить войну в любой момент, просто выведя войска.

"Мы должны помнить, что если президент путин сдастся, будет мир. Но если президент Зеленский уступит, Украина перестанет существовать как независимое государство. Мы не хотим, чтобы это произошло, и поэтому мы должны поддержать Украину", — заявил он

Напомним, ранее Столтенберг рассказал, что в ближайшие дни Альянс поставит Украине системы ПВО для противодействия атакам беспилотников.