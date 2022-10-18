НАТО попереджає путіна про наслідки застосування ядерної зброї — Столтенберг

На Заході серйозно ставляться до ризиків ядерної війни

У НАТО не вважають, що росія готова застосовувати ядерну зброю проти України, проте продовжують спостерігати за її поведінкою.

Як повідомляє Dagbladet, генсек Альянсу Єнс Столтенберг розповів, що зараз союзники особливо уважно стежать за переміщенням російських сил через навчання з ядерною зброєю.

"Ми оцінюємо ризик нападу росії на Україну із застосуванням ядерної зброї як низький. Але потенційні наслідки настільки великі, що є загрозами, до яких ми повинні поставитися серйозно", — сказав він.

Столтенберг додав, що НАТО чітко дає зрозуміти, що у разі бойового застосування зброї масової поразки проти України для росії будуть "серйозні наслідки". Крім того, він нагадав, що ядерну війну виграти неможливо, тож не можна і починати.

Генсек Альянсу також зазначив, що питання майбутнього членства України в організації вирішуватиметься не росією, а Києвом та 30 країнами-членами. При цьому він не сумнівався, що рано чи пізно Україна приєднається до НАТО.

"Зараз наша головна мета — здобути перемогу України у війні, і тому всі наші зусилля спрямовані на допомогу Україні", — сказав він.

Столтенберг додав, що російський диктатор володимир путін здатний закінчити війну будь-якої миті, просто вивівши війська.

"Ми повинні пам’ятати, що якщо президент путін здасться, буде мир. Але якщо президент Зеленський поступиться, Україна перестане існувати як незалежна держава. Ми не хочемо, щоб це сталося, і тому ми маємо підтримати Україну", — заявив він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг розповів, що найближчими днями Альянс поставить Україні системи ППО для протидії атакам безпілотників.