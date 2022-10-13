Буде реакція: в ЄС розповіли, як діятимуть при ядерному ударі по Україні

Як саме відповість НАТО важко передбачити

На тлі ядерного шантажу російської федерації лідери країн Заходу активно закликають володимира путіна не приймати настільки серйозне рішення. Європейський Союз продовжує запевняти країну-агресорку, що в разі удару зброєю масового ураження по Україні відповідь Заходу обов'язково буде.

Про це заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель під час участі в Європейській дипломатичній академії. За його словами, реакція буде потужною. Вона призведе до знищення армії держави-терориста повністю.

"Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою", — наголосив Боррель.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, відставний генерал армії та колишній голова ЦРУ Девід Петреус розповів, якою буде реакція Сполучених Штатів, якщо росія наважиться на ядерний удар по Україні. За його словами, вони "знищуть все", що тримає на плаву армію рф.

Крім того, стало відомо, що США таємно попереджали росію про наслідки застосування зброї масового ураження протягом багатьох місяців. Невідомо, чи продовжилося листування після останніх ядерних погроз путіна.