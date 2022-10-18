Захист від дронів: у НАТО пообіцяли передати Україні системи ППО — названі терміни

Дрони-камікадзе завдають істотних збитків інфраструктурі та вбивають мирних людей

За трохи більше ніж тиждень внаслідок масованих атак росії з повітря — ракетами та десятками безпілотників майже третину енергетичної інфраструктури України зруйновано. З дронами, у тому числі і з іранського виробництва, Україні допоможе боротися НАТО.

Як повідомляє Reuters, найближчими днями Альянс поставить Україні системи ППО для протидії атакам безпілотників. Про це розповів Єнс Столтенберг, голова НАТО, на конференції з безпеки у Брюсселі.

Він зазначив, що найважливіше з того, що можуть зробити союзники, — поставити ще більше систем ППО. Він також зазначив, що ніхто не повинен допомагати агресору: "Жодна нація не повинна підтримувати незаконну війну росії проти України", — заявив Столтенберг. Ймовірно, генсек НАТО коментував рішення Ірану про постачання до росії ракет і додаткових безпілотників, про яке повідомлялося раніше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна офіційно звернулася до Ірану із закликом припинити постачати озброєння росії, що напала на нашу країну. Його використовують проти мирних громадян та інфраструктури, а це веде Іран до співучасті у злочинах росіян. Наше видання розповідало, які саме балістичні ракети може передати Іран росії. Аналітики вважають, що росія використовує іранські дрони-камікадзе як зброю терору проти України.