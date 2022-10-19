Війна — день 238: рф продовжує бити по містах України дронами і готує евакуацію з Херсона

Оперативно про головне 19 жовтня

Широкомасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 238 днів. Окупанти продовжують бити ракетами та дронами-камікадзе по українським містам та інфраструктурі. У зв’язку з цим НАТО вже пообіцяло надати Україні системи ППО для протидії атакам безпілотників. Водночас на південному фронті намічаються певні зміни. Зокрема, окупанти та колаборанти заговорили про "евакуацію" місцевих жителів з правобережжя Херсонської області, а також про якісь "складні рішення" для них щодо самого Херсона.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 Окупована російськими військами Запорізька атомна станція, яка отримувала е/е зовнішньої резервної лінії 330 кВ, знову підключена до останньої діючої лінії напругою 750 кВ ЗАЕС-Дніпровська, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, інформація за 16 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 235: окупанти зазнають феєричних втрат, але продовжують ракетний тероризм" .

Дані за 17 жовтня читайте у матеріалі: "Війна — день 236: окупанти зазнають величезних втрат на Херсонщині та атакували Київ".

Про те, що відбувалося 18 жовтня, можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 237: рф продовжує терор України ракетами і дронами-камікадзе".