путін перевів сусідні з Україною регіони рф на особливий режим: що це означає

Президент російської федерації володимир путін, крім введення воєнного стану в чотирьох анексованих областях, ввів у прикордонних з Україною регіонах рф середній рівень реагування, в інших регіонах Центрального та Південного федеральних округів – рівень підвищеної готовності. Також за указом, підписаним диктатором, рівень базової готовності запроваджено в інших суб'єктах федерації.

Середній рівень реагування стосується анексованого Криму, Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей та Севастополя і має на увазі:

тимчасове відселення мешканців у безпечні райони з обов'язковим наданням таким мешканцям стаціонарних чи тимчасових житлових приміщень;

обмеження руху транспортних засобів та здійснення їх огляду.

введення та забезпечення особливого режиму в'їзду на територію та виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування нею;

посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних та спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя та здоров'я людей та для навколишнього природного середовища;

введення особливого режиму роботи об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя та здоров'я людей та для навколишнього природного середовища;

введення контролю за роботою об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем, використання їх роботи для потреб оборони.

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