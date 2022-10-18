Готуються здати Херсон? Окупанти оголосили про "переміщення" мешканців (відео)

Окупанти на Херсонщині оголосили про "переміщення" мирних жителів на лівий берег Дніпра

Окупанти на правому березі Дніпра на Херсонщині готуються до евакуації мешканців.

Як розповів гауляйтер Херсонської області та відомий колаборант Володимир Сальдо, мешканців правого берега мають намір перемістити на лівобережну частину.

У своєму зверненні він заявив, що Україна нібито "оголосила тотальну війну" росії та готує контрнаступ на Херсонському напрямку. Тому місцева "влада" оголосила про добровільну евакуацію для мешканців низки районів.

"Я оголошую про переміщення, добровільне переміщення та виїзд для жителів Бериславського, Білозерського, Олександрівського та Снігурівського районів", — сказав Сальдо.

Як повідомлялося раніше, останнім часом експерти дедалі частіше говорять про звільнення правого берега Херсонської області. Так український військовий експерт Дмитро Снєгірьов зазначив, що окупанти там мають значні проблеми із постачанням через вибух на мосту через Керченську протоку.

Водночас у США прогнозують, що вирішальна битва за Херсон відбудеться до кінця року. Однак там вважають, що тепла та волога зима в регіоні додасть проблем обом сторонам конфлікту.