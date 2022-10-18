ЗСУ тіснять ворога: військовий експерт спрогнозував, коли звільнять Херсон

Вогневий контроль над позиціями росіян на південному напрямку є дуже серйозним, що допоможе у подальшому контрнаступі.

Питання щодо деокуупації Херсона від російських загарбників за останні кілька тижнів набуло нової актуальності через прогнози зарубіжних аналітиків. Поступове просування ЗСУ на півдні та звільнення десятків населених пунктів вселяють надію на те, що над звільненим Херсоном незабаром знову підніметься синьо-жовтий прапор. Поділяє оптимізм іноземних колег та український військовий експерт Дмитро Снєгірьов, хоч і просить співвітчизників бути вельми стриманими в очікуваннях.

Про те, коли захоплений обласний центр може знову повернутись під контроль української армії, він розповів "Бук-Інфо". На його думку, після звільнення Дудчан наші військові можуть контролювати переміщення окупантів не лише правобережжям, а й лівим берегом Дніпра.

Наразі, пояснює Снєгірьов, наші захисники поступово просуваються у бік Берислава та Снігурівки. Другий населений пункт неймовірно важливий для звільнення Херсона, адже стане одним із напрямків успішного наступу — до обласного центру там лише 40 км.

Карта фронту на Херсонщині

Росіяни нині мають великі проблеми з отриманням військової допомоги — після вибуху на Кримському мосту. Також погіршилася ситуація з ротацією особового складу, що також є однією з умов успішної деокупації правобережної Херсонщини.

"Росіяни спробували за рахунок оперативних резервів стабілізувати лінію фронту. Зараз вони намагаються її стабілізувати в районі Мілового. Це говорить про те, що росіяни хочуть скоротити лінію фронту, — зазначає Євген Снєгірьов . — У разі успішного характеру просування ЗСУ з боку сіл Дудчани та Давидів Брід йтиметься про можливість оперативного оточення російського угрупування загальною кількістю близько 15 тисяч окупантів".

Звісно ж, зазначає експерт, росіяни розуміють провальність ситуації, де перебувають. Тому регулярно звучать заклики про часткову евакуацію мирних херсонців, а самі окупанти намагаються вивозити свої сім’ї з Херсонщини. На той же Кримський півострів тікають і чисельні колаборанти.

"Це створює передумови для ширшого залучення до пасивного та активного руху опору: диверсійні акти та передача розвідданих українським спецслужбам. Невипадково саме в Херсонській області ЗСУ чудово відпрацьовують по складах та базах окупантів", — наголошує Снєгірьов.

Він упевнений, що якщо темпи наступу нашої армії не знизяться, то вже за кілька тижнів Херсон повернеться додому.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому деокупація Херсона може стати переломним моментом у російсько-українській війні. Спойлер це серйозно вплине на настрої звичайних росіян.