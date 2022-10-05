Винесли багато тіл: уночі "бавовна" сталася в улюбленому готелі окупантів у Херсоні (фото)

За інформацією журналістів, є мінімум 7 загиблих росіян

Вночі проти 5 жовтня в Херсоні пролунали потужні вибухи. Зазначається, що удар, ймовірно, був завданий по готелю "Нінель", де могли жити російські окупанти.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, а також Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Готель був розташований біля херсонського Центрального ринку на вулиці Бєлінського, 22. За інформацією різних джерел, там могли жити не тільки російські солдати, а й колаборанти і співробітники ФСБ росії.

За попередніми даними, є загиблі росіяни. Український журналіст Костянтин Риженко у своєму Telegram-каналі заявив, що готель користувався справжньою популярністю серед окупантів.

"Винесли щонайменше 7 трупів, це те, що зафіксували спостерігачі. Там проживали фсбшники, а сам заклад мав особливу відзнаку від Сальдо і він там мав свою частку", — написав журналіст.

До того ж, у мережі публікують багато фотографій з місця подій. Можна помітити, що готель зазнав значних руйнувань

Фотографії готелю "Нінель" у Херсоні

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