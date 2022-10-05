Україна може вдарити по Криму: заява Пентагону наробила галасу в росії

У росії хочуть встановити додаткові заходи безпеки

У зв'язку з отриманням Україною реактивних систем залпового вогню від Сполучених Штатів Америки, тепер є можливість за необхідності влучати в цілі навіть у тимчасово окупованому Криму. Такою здатністю володіють, зокрема, системи GMLRS на HIMARS.

Про це повідомила заступниця помічника міністра оборони США у справах росії, України та Євразії Лора Купер під час свого брифінгу. Вона ще раз нагадала, що США вважають Крим українською територією, тож такі удари не є протиправними.

"Згідно з нашими оцінками, за допомогою наявних у них систем GMLRS на HIMARS, додаткову кількість яких ми надамо в новому пакеті військової допомоги, вони можуть досягти більшості цілей на полі бою. Вони можуть досягти більшості цілей, у тому числі в Криму", — заявила Купер.

Виступ Лори Купер

На це відреагували також в росії. Секретар Ради безпеки російської федерації микола патрушев заявив, що в Криму на тлі російської так званої "спеціальної військової операції" в Україні спостерігається високий рівень терористичних загроз і закликав негайно усунути прогалини в безпеці республіки.

"Тому необхідно привести плани щодо протидії тероризму у відповідність до рівня терористичних загроз і підвищити ефективність виконання передбачених у них заходів", — повідомив Патрушев.

Він зазначив, що на багатьох потенційно небезпечних об'єктах відсутня фізична охорона та технічні засоби безпеки. У Криму значною мірою збільшилася кількість злочинів, скоєних з використанням зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сполучені Штати підготували для України новий пакет військової допомоги для боротьби з агресором — до нього увійдуть РСЗВ HIMARS, боєприпаси, міни та бойові машини.