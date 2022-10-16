Переломним моментом стане падіння Херсона: політолог спрогнозував, що змінить ставлення жителів рф до війни

Вибух Кримського мосту не мав потрібного ефекту, оскільки об’єкт давно "продано" обивателю

Більшості росіян війна в Україні була "по барабану", доки їх не торкнулася мобілізація. Тепер же все вирішить визволення Херсона.

Такою думкою поділився російський політолог Ігор Ейдман, який проживає в Німеччині.

На його думку, прості росіяни насправді не настільки радіють ударам по Україні, як це намагається показати в рф. Насправді це зовсім не масова історія.

"Це імітація масовості і це не "прості росіяни". Є або ідейні фашисти типу гіркіна-стрєлкова, або люди на зарплаті — соловйов, симоньян та інші, які просто бояться за свої шкури. Тому їм, кров із носа, потрібна перемога в Україні Вони розуміють, що коли росія буде розгромлена в цій війні, вони втратять не лише свої "теплі" місця, але й свої гроші, швидше за все і свободу. Більшості росіян ця війна глибоко по барабану. Я не кажу, що це добре. люди мали б обурюватися, заперечувати, протестувати в міру своїх сил і в міру своєї сміливості. До мобілізації і молоде покоління, і старше намагалися не помічати того, що відбувається", — зазначив Ейдман.

Він розповів, що все по-старому було в Москві. Люди ходили до ресторанів та клубів, проводили світські раути, але раптово по них "шарахнула" мобілізація. Тоді в суспільстві росіян удвічі зросла тривожність. Більшість жителів РФ мріють про спокійне життя, обивателі не заражені "ура-патріотизмом", вважає Ейдман.

"Якби цей фашизм був масовим явищем, то путіну і мобілізацію не треба було б оголошувати. Потрібно було набрати кілька сотень тисяч солдатів? Та це по клацанню було б! Але немає цих тисяч. Вони намагалися спочатку робити контрактну армію. За російськими масштабами обіцяли скажені. гроші, але цей шлях вибрали не багато. Влада була змушена вдатися до примусової мобілізації, перед якою насамперед вони внесли до Кримінального кодексу правки з метою залякати потенційних призовників, щоб вони з піднятими руками пішли у військкомат ", — зазначив соціолог.

За словами Ейдмана, всі опитування показують, що чим молодші росіяни, тим гірші вони відносяться до путіна. Все більше жителів РФ спостерігають за новинами про загиблих "мобіків" і повний бардак в армії.

"Переломним моментом може стати очікуване падіння Херсона. Це дуже символічно для росіян, тому що їм уже навіяли: "Ось ми такі землі родючі під себе підминаємо, такі великі міста беремо". І звільнення Херсона українськими військами може мати дуже сильний психологічний ефект. Вибух Кримського мосту не мав такого ефекту і не мав. Крим уже російському обивателю давно продали, як і цей міст", — прогнозує бунт росіян Ейдман.

Нагадаємо, що на думку західних військових, ЗСУ можуть відбити у загарбників окупований Херсон уже до 23 жовтня.