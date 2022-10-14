Звільнення Херсона вже не за горами? Західні військові розповіли, коли ЗСУ відіб'ють окуповане місто

Західні військові поділилися своїм прогнозом по визволенню Херсонщини

Завдяки успіхам Збройних українських сил, які невпинно боронять землі нашої Батьківщини, ба більше, успішно відвойовують у росіян окуповані ними землі у потужному контрнаступі, вже зовсім скоро можуть деокупувати західний берег Дніпра на Херсонщині. На думку експертів, обласний центр південного регіону може повернутися до складу України вже на наступному тижні.

Відповідну інформацію у коментарі видання Financial Times озвучили західні військові, відзначивши, що ЗСУ можуть відбити у загарбників окупований Херсон вже до 23 жовтня.

"За оцінками західних військових, Україна може зайняти Херсон до Дніпра вже наступного тижня", — зазначається в тексті публікації.

Водночас британські військові чиновники, спілкуючись із журналістами видання The Telegraph відзначили, що на їх думку бої українців з росіянами за місто Херсон розпочнуться вже незабаром. Аргументують експерти свої припущення тим, що окупаційна "влада" регіону оголосила про рішення стосовно евакуації мирних жителів з Херсону.

"Цілком ймовірно, що вони (окупанти) очікують на поширення бойових дій на саме місто Херсон", — пояснюють джерела.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент аналітичного центру The Jamestown Foundation (США) Глен Ховард прокоментував контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку та пояснив, коли, на його думку, українці все ж зможуть звільнити окупований росіянами обласний центр.