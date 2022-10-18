Готовятся сдать Херсон? Оккупанты объявили о "перемещении" жителей (видео)

Оккупанты на Херсонщине объявили об "перемещении" мирных жителей на левый берег Днепра

Оккупанты на правом берег Днепра в Херсонской области готовятся к эвакуации жителей.

Как рассказал гауляйтер Херсонской области и известный коллаборант Владимир Сальдо жителей правого берега намерены переместить на левобережную часть.

В своем обращении он заявил, что Украина якобы "объявила тотальную войну" россии и готовит контрнаступление на Херсонском направлении. Поэтому местные "власти" объявили о добровольной эвакуации для жителей ряда районов.

"Я объявляю о перемещении, добровольном перемещении и выезде для жителей Бериславского, Белозерского, Александровского и Снегиревского районов", — сказал Сальдо.

Как сообщалось ранее, в последнее время эксперты все чаще говорят об освобождении правого берега Херсонской области. Так украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что оккупанты там испытывают значительные проблемы со снабжением из-за взрыва на мосту через Керченский пролив.

Вместе с тем в США прогнозируют, что решающая битва за Херсон состоится до конца года. Однако там считают, что теплая и влажная зима в регионе добавит проблем обеим сторонам конфликта.