ВСУ теснят врага: военный эксперт спрогнозировал, когда освободят Херсон

Огневой контроль над позициями россиян на южном направлении является весьма серьезным, что поможет в дальнейшем контрнаступлении

Вопрос насчет деокуупации Херсона от российских захватчиков за последние несколько недель обрел новую актуальность из-за прогнозов зарубежных аналитиков. Постепенное продвижение ВСУ на юге и освобождение десятков населенных пунктов внушают надежду на то, что над освобожденным Херсоном вскоре вновь поднимется сине-желтый флаг. Разделяет оптимизм иностранных коллег и украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, хотя и просит соотечественников быть весьма сдержанными в ожиданиях.

О том, когда захваченный областной центр может вновь вернуться под контроль украинской армии, он рассказал "Бук-Инфо". По его мнению, после освобождения Дудчан наши военные могут контролировать перемещения оккупантов не только на правобережье, но и на левом берегу Днепра.

На данный момент, объясняет Снегирев, наши защитники постепенно продвигаются в сторону Берислава и Снегиревки. Второй населенный пункт невероятно важен для освобождения Херсона, ведь станет одним из направлений успешного наступления — до областного центра там всего 40 км.

Карта фронта на Херсонщине

Россияне сейчас испытают большие проблемы с получением военной помощи — после взрыва на Крымском мосту. Также ухудшилась ситуация и с ротацией личного состава, что также является одним из условий успешной деоккупации правобережной Херсонщины.

"Россияне попытались за счет оперативных резервов стабилизировать линию фронта. Сейчас они пытаются ее стабилизировать в районе Милово. Это говорит о том, что россияне хотят сократить линию фронта, — отмечает Евгений Снегирев. — В случае успешного характера продвижения ВСУ со стороны сел Дудчаны и Давыдов Брод будет идти речь о возможности оперативного окружения российской группировки общим количеством около 15 тысяч оккупантов".

Конечно же, отмечает эксперт, россияне понимают провальность ситуации, в которой находятся. Поэтому-то регулярно звучат призывы о частичной эвакуации мирных херсонцев, а сами оккупанты пытаются вывозить свои семьи из Херсонской области. На тот же Крымский полуостров бегут и численные коллаборанты.

"Это создают условия для более широкого привлечения к пассивному и активному движению сопротивления: диверсионные акты и передача разведданных украинским спецслужбам. Неслучайно именно в Херсонской области ВСУ отлично отрабатывают по складам и базам оккупантов", — подчеркивает Снегирев.

Он уверен, что если темпы наступления нашей армии не снизятся, то уже через несколько недель Херсон вернется домой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему деоккупация Херсона может стать переломным моментом в российско-украинской войне. Спойлер — это серьезно повлияет на настроения обычных россиян.